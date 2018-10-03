Can Kırıkları dizisi oyuncuları! İşte tam kadro oyuncu isimleri

Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları, iki kadın polisin dram hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

Heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü 8 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Can Kırıkları dizisi oyuncuları ise en çok merak edilen konular arasında yerini alacak.

CAN KIRIKLARI DİZİSİ OYUNCULARI

HANDE DOĞANDEMİR

26-27 yaşlarında. Saç, makyaj yapmakla hiç işi olmaz. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyümüş. 15-16 yaşlarındayken ailem diyebileceği tek kişi kardeşi gibi benimsediği Zeynep olmuş. Leyla'yla Zeynep arasındaki bu ilişki, Cihan Karadağ'ın genç yaşlarında hayatlarına girmesiyle bozulur. Günümüzde Leyla, zamanında ölümden dönmüş, hiçbir korkusu, kaygısı, endişesi olmayan, gözü kara bir polis. Onu yaşatan, bu denli güçlü yapan, komiser olmasını sağlayan ise Cihan'a olan kini ve intikam yemini.

Yıllar sonra hayat, Leyla ile Zeynep'i bir kez daha bir araya getirecektir. Ne dost, ne düşman, birbirlerinin suç ortağı olacaklardır…

SEÇKİN ÖZDEMİR

29-30 yaşlarında, yakışıklı, atletik yapılı bir adam. İşkolik, kuralcı, mantıklı, akıllı, başarılı bir başkomiser. İyi, dürüst, mert bir insan. Zeynep'in akademiden üst sınıfı. İş ilişkileri dışında da Zeynep'le kocası Kerem'in aile dostları. Trabzon'dan İstanbul Organize Şube'ye atanan Leyla'nın da amiri oluyor. Büyük bir organize suç şebekesinin kilit isimleri olan Haşmet Köprülü ve damadı Cihan Karadağ'ı yakalama derdinde. Leyla'nın Cihan Karadağ'la ilişkisi zaman zaman kafasını karıştırsa da ipuçları bulmaktan, bulduklarını birleştirmekten, bu bilmeceyi çözüp suçluları hapse tıkmaya çalışmaktan vazgeçmiyor.

FUNDA ERYİĞİT

26-27 yaşlarında, güzel, bakımlı bir kadın. Baskıcı bir ailede büyümüş. Leyla'nın Cihan'la evliliğini yaptığı gece, onun da hayatı mahvoluyor. Hep Leyla'yı suçluyor. Yaşadıklarını yok saymış, polis okuluna gitmiş, komiser olmuş. Genç ve başarılı bir savcı olan Kerem ile evli. Yıllar sonra Leyla ile bir araya gelecek, suç ortağı olacaklardır.

ALİCAN YÜCESOY

30'lu yaşlarının başında, karizmatik, sert, güçlü ama geçmişine de bir o kadar takıntılı bir adam. Çocukluğu üvey baba eziyetiyle geçmiş. Sokaklarda, sert hayat koşullarıyla büyümüş. Hayatta kalmak için güçlü ve acımasız olmaya inanıyor. Kayınpederi Haşmet Köprülü'nün elini eteğini işlerden çekmesiyle Cihan iyice güçleniyor. Evli, bir kız çocuk babası. Kardeşi Ercüment kıymetlisi. Onun yüzünden gelişen olaylar kayınpederi Haşmet Köprülü ile karşı karşıya getiriyor.