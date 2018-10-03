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kimdir? 'nun flaş transferi Tunca Aydoğan'nın yaşamı ve oynadığı diziler...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bir dönemin efsane dizisi 'nin kötü adamı Kürşat rolüyle tanınan artık Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alacak. Peki, Tunca Aydoğan kimdir? İşte Tuncay Aydoğan hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 3.10.2018 13:37
Tunca Aydoğan kimdir? EDHO'nun flaş transferi Tunca Aydoğan'nın yaşamı ve oynadığı diziler...

1967 yılında Ankara'da doğan , tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında müzisyen ve sunuculuk da yapmıştır.

Çocukluğunda müziğe olan ilgisi nedeniyle Gülseren Sadak'tan piyano eğitimi alan Aydoğan, ilerleyen yıllarda oyunculuğa olan eğilimi nedeniyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alarak 1990 yılında mezun oldu.

TUNCA AYDOĞAN KİMDİR?

Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlayan oyuncu, bir tv filminde reji asistanlığı ve oyunculuk yaparak sinemada çalışma yapmaya başladı. 1999 yılında çevrilen adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen birçok etkinlikte aktif roller üstlendi.

TUNCA AYDOĞAN OYNADIĞI DİZİLER

Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol almıştır.

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Tunca Aydoğan kimdir? EDHO'nun flaş transferi Tunca Aydoğan'nın yaşamı ve oynadığı diziler...
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