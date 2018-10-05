Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız oldu? (Hadi ipucu 5 Ekim 12.30 yarışması cevabı)

Judy Garland hangi alanda yıldız oldu? sorusu bugün sosyal medya üzerinden cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. 1940'lı yılların ünlü yıldızlarından olan Judy Garland'ın hangi alanda tanındığı sorusunun cevabı oldukça araştırılıyor. Hadi bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak sorulan soru üzerine, binlerce birey Judy Garland'ın özel hayatına yönelik bilgileri sorgulamakta. Sizler için derlediğimiz haberimizde Judy Garland'a yönelik bilgiler verirken ipucu sorusunun cevabını da yanıtlamaya çalıştık.

JUDY GARLAND HANGİ ALANDA YILDIZ OLDU? HADİ İPUCU 5 EKİM

Frances Ethel Gumm ya da sahne adıyla Judy Garland 1922 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan yıldız isim Oz Büyücüsü filmiyle sinemaya çocuk yıldız olarak başladı. "Somewhere over the rainbow" şarkısıyla tüm dinleyenleri ağlatan Hollywood oyucularından olan yıldız isim, Mickey Rooney ile bir ikili oluşturmuşlardır. Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir. 1969'da aşırı dozda ilaçtan ölmüştür. Aktris Liza Minelli'nin annesidir.

FİLMOGRAFİSİ

1936: Every Sunday

1936: Pigskin Parade

1937: Broadway Melody of 1938

1937: Thoroughbreds Don't Cry

1938: Everybody Sing

1938: Love Finds Andy Hardy

1938: Listen, Darling

1939: Oz Büyücüsü

1939: Babes in Arms

1940: Andy Hardy Meets Debutante

1940: Strike Up the Band

1940: Little Nellie Kelly

1941: Ziegfeld Girl

1941: Life Begins For Andy Hardy

1941: Babes on Broadway

1942: For Me And My Gal

1943: Presenting Lily Mars

1943: Girl Crazy

1944: Meet Me in St. Louis

1945: The Clock

1946: The Harvey Girls

1946: Ziegfeld Follies

1946: Till The Clouds Roll By

1948: The Pirate

1948: Easter Parade

1949: In The Good Old Summertime

1950: Summer Stock

1954: A Star Is Born

1960: Pepe

1961: Nüremberg Duruşması

1962: Gay Purr-ee

1963: A Child Is Waiting

1963: I Could Go On Singing

1967: Valley of the Dolls