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kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız oldu? ( 5 Ekim 12.30 yarışması cevabı)

1940'lı yılların ünlü yıldızlarından birisi olan , bugün sosyal medya üzerinden en çok sorgulanan kişiler arasında yer alıyor.  Döneminin popüler simalarından olan Garland, bugün sosyal medya üzerinden oynanan bir bilgi yarışmasında da ipucu sorusu olarak soruldu. Sizler için hazırladığımız haberimizde Garland hakkında bilgilere verirken Judy Garland hangi alanda yıldız oldu? sorusuna da cevap vermeye çalıştık. İşte 5 Ekim sorusu cevabı...

Giriş Tarihi: 5.10.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 12:02
Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız oldu? (Hadi ipucu 5 Ekim 12.30 yarışması cevabı)

hangi alanda yıldız oldu? sorusu bugün sosyal medya üzerinden cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. 1940'lı yılların ünlü yıldızlarından olan Judy Garland'ın hangi alanda tanındığı sorusunun cevabı oldukça araştırılıyor. Hadi bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak sorulan soru üzerine, binlerce birey Judy Garland'ın özel hayatına yönelik bilgileri sorgulamakta. Sizler için derlediğimiz haberimizde Judy Garland'a yönelik bilgiler verirken ipucu sorusunun cevabını da yanıtlamaya çalıştık.

JUDY GARLAND HANGİ ALANDA YILDIZ OLDU? HADİ İPUCU 5 EKİM

Frances Ethel Gumm ya da sahne adıyla Judy Garland 1922 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk ve şarkıcılık yapan yıldız isim Oz Büyücüsü filmiyle sinemaya çocuk yıldız olarak başladı. "Somewhere over the rainbow" şarkısıyla tüm dinleyenleri ağlatan Hollywood oyucularından olan yıldız isim, Mickey Rooney ile bir ikili oluşturmuşlardır. Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir. 1969'da aşırı dozda ilaçtan ölmüştür. Aktris Liza Minelli'nin annesidir.

FİLMOGRAFİSİ

1936: Every Sunday
1936: Pigskin Parade
1937: Broadway Melody of 1938
1937: Thoroughbreds Don't Cry
1938: Everybody Sing
1938: Love Finds Andy Hardy
1938: Listen, Darling
1939: Oz Büyücüsü
1939: Babes in Arms
1940: Andy Hardy Meets Debutante
1940: Strike Up the Band
1940: Little Nellie Kelly
1941: Ziegfeld Girl
1941: Life Begins For Andy Hardy
1941: Babes on Broadway
1942: For Me And My Gal
1943: Presenting Lily Mars
1943: Girl Crazy
1944: Meet Me in St. Louis
1945: The Clock
1946: The Harvey Girls
1946: Ziegfeld Follies
1946: Till The Clouds Roll By
1948: The Pirate
1948: Easter Parade
1949: In The Good Old Summertime
1950: Summer Stock
1954: A Star Is Born
1960: Pepe
1961: Nüremberg Duruşması
1962: Gay Purr-ee
1963: A Child Is Waiting
1963: I Could Go On Singing
1967: Valley of the Dolls

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Judy Garland kimdir? Judy Garland hangi alanda yıldız oldu? (Hadi ipucu 5 Ekim 12.30 yarışması cevabı)
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