Braille Alfabesinde kabartmalı noktalardan oluşan toplam kaç karakter vardır?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Braille Alfabesinde kabartmalı noktalardan oluşan toplam kaç karakter vardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Braille Alfabesinde kabartmalı noktalardan oluşan toplam kaç karakter vardır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.10.2018 21:52Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 21:53
Braille Alfabesinde kabartmalı noktalardan oluşan toplam kaç karakter vardır?