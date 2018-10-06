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Dergisinin 2018 değerlendirmesine göre Dallas Cowboys'dan sonra en değerli spor kulübü hangisidir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dergisinin 2018'deki değerlendirmesine göre Dallas Cowboys Amerikan Futbolu takımından sonra gelen en değerli spor kulübü hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan nin 2018'deki değerlendirmesine göre Dallas Cowboys Amerikan Futbolu takımından sonra gelen en değerli spor kulübü hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 6.10.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 22:45
Forbes Dergisinin 2018 değerlendirmesine göre Dallas Cowboys'dan sonra en değerli spor kulübü hangisidir?

Dergisinin 2018'deki değerlendirmesine göre Dallas Cowboys Amerikan Futbolu takımından sonra gelen en değerli spor kulübü hangisidir?

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İşte cevabı...

Forbes Dergisinin 2018'deki değerlendirmesine göre Dallas Cowboys Amerikan Futbolu takımından sonra gelen en değerli spor kulübü hangisidir?

Cevap: Manchester United

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