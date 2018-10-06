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Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır sorusu ve ...

Giriş Tarihi: 6.10.2018 20:27 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 20:30
Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır

Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır?

A) Oscar Wilde

B) James Jpyce

C) Edgar Allan Poe

D) George Orwell

Cevap: D) George Orwell

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Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır
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