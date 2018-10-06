Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.10.2018 20:27Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 20:30
Hangi yazarın bilinen adı gerçek adı değil de takma adıdır?