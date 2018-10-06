Resmi para birimi renminbi olan ülke hangisidir? Renminbi hangi ülkenin parası
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Resmi para birimi renminbi olan ülke hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Resmi para birimi renminbi olan ülke hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.10.2018 21:58Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 21:58