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Sargasso Denizi'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Sargasso Denizi'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Sargasso Denizi'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.10.2018 22:26Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 22:27
Sargasso Denizi'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir?