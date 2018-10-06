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'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Sargasso Denizi'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 6.10.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 22:27
Sargasso Denizi'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir

'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir?

A) İçinde canlı yaşamaz

B) Tuzsuzdur

C) Yazları kurur

D) Karaya sınırı yoktur

İşte cevabı...

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Sargasso Denizi'nin diğer denizlerden farklılaştırarak tek olmasını sağlayan özelliği nedir
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