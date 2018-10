atv ekranlarının yeni dizisi Can Kırıkları 1. bölümü ile televizyon izleyicilerine merhaba dedi. Gecenin en çok bahsedilenleri arasına giren Can Kırıkları seyircinin büyük beğenisini topladı. İşte Can Kırıkları dizisi 1. bölüm tamamı tek parça…

Can Kırıkları 1. bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Can Kırıkları izle

İKİ KADININ BİRBİRLERİNDEN SAKLADIKLARI GEÇMİŞ SIRLARI, ONLARI YENİ BİR CİNAYETİN SUÇ ORTAĞI YAPACAK

Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.