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1. bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Can Kırıkları izle

’de televizyon ekranlarının yeni dizisi ilk bölümü ile atv’deydi. Yeni Dizi Can Kırıkları ilk bölümü ile sosyal paylaşım platformu Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Can Kırıkları 1. Bölüm tamamı yayınlandı. Dizinin son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 23:30
Can Kırıkları 1. bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Can Kırıkları izle

atv ekranlarının yeni dizisi 1. bölümü ile televizyon izleyicilerine merhaba dedi. Gecenin en çok bahsedilenleri arasına giren Can Kırıkları seyircinin büyük beğenisini topladı. İşte Can Kırıkları dizisi 1. bölüm tamamı tek parça…

Can Kırıkları 1. bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Can Kırıkları izle

İKİ KADININ BİRBİRLERİNDEN SAKLADIKLARI GEÇMİŞ SIRLARI, ONLARI YENİ BİR CİNAYETİN SUÇ ORTAĞI YAPACAK

Ünlü işadamı 'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

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Can Kırıkları 1. bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Can Kırıkları izle
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