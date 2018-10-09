Türkiye'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. son bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluştu. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. SON BÖLÜM İZLE

Efsane dizi EDHO'nun son bölümü yayınlandı. Hemen haberimizden izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (edho) 110. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Eşkıya izle

"İÇİNİZDE SİZE İHANET EDEN BİRİ VARMIŞ!"

Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla… Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.