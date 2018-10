Sue Storm Fantasik Dörtlüde ne yapıyor? 9 Ekim Hadi ipucu cevabı burada!

Fantastik Dörtlü, herkesin yakından tanıdığı ve en çok seyredilen filmler arasında yer alır. Başrollerinde Kate Mara, Toby Kebbel, Jamie Bell ve Miles Teller'in rol aldığı film akıllarımıza kazınmıştır. Filmde rol alan 'Sue Storm' karakteri ile ilgili bugün bazı araştırmalar yapılıyor. Sur Storm Fantastik Dörtlü'de ne yapıyordu? İşte yanıtı

SUE STORM FANTASTİK DÖRTLÜ'DE NE YAPIYOR?

Bay Fantastik (Mr. Fantastik): Asıl adı Reed Richards'dir. Özel gücü her tarafının uzayabilmesidir. Bunun dışında zeki ve baş bilim insanı olduğu için Bay Fantastik olarak anılır.



Görünmez Kadın (İnvisible Woman): Asıl adı Susan Storm'dur. Görünmez olabilmektedir. Bunun yanında manyetik bir savunma da yapabilmektedir.



Alev Adam/Meşale Adam/İnsan Feneri (Human Torch): Asıl adı Johnny Storm'dur. Alevi kontrol edebilir ve uçabilir. Alevden bir süper nova yaratabilir.



Şey (The Thing): Asıl adı Ben Grimm'dir. Kozmik radyasyon sonucu vücudu kaya ile kaplanır.Muhteşem bir süper-insan kuvvetine sahiptir.

KATE MARA (SUE STORM) KİMDİR?

1983'te New York'ta doğdu. Timothy Christopher Mara ve Kathleen McNulty Mara çiftinin 4 çocuğunun 2.sidir. Kardeşi Rooney Mara da kendisi gibi ünlü bir oyuncudur. Daniel ve Conor adlarında 2 kardeşi daha bulunmaktadır. Oyunculuğa 9 yaşındayken okul tiyatrosunda ve diğer yerel tiyatrolarda başladı. NYU'nun Tisch School of the Arts kısmında müzikal bölümüne kabul edilse de tam zamanlı oyunculuk yapabilmek için hakkıından vazgeçti. 1997'de Law & Order'ın bir bölümünde ilk kez televizyonda göründü. 1999'dan itibaren ise sinema filmlerinde oynamaya başladı. 2005 yapımı Brokeback Dağı filmindeki genç Alma rolüyle adından söz ettirdi. 24, Entourage gibi dizilerin ardından American Horror Story: Murder House'daki Hayden McClaine rolüyle de dikkat çekti. Sinemada da Tetikçi (Shooter), 127 Saat, Evrim (Transcendence) filmlerinde yer alan Mara, Fantastik Dörtlü (The Fantastic Four) filminde Görünmez Kadın - Sue Storm rolüyle beğeni kazandı.

Marslı, Captive ve Megan Leavey gibi filmlerde de oynamış olan Mara, 2017 yılında İngiliz aktör Jamie Bell ile evlenmiştir.