Kristanna Loken kimdir? Kaç yaşında ve ve hangi filmlerde oynadı?

55. UluslararaAntalyalya Film Festivali'nin kapanış gecesine, Dişi Terminatör Kristanna Loken damga vurdu. Yaptığı açıklamalarla bir anda ilgiyi üzerine çeken Kristanna Loken, birçok vatandaş tarafından merakla araştırılmaktadır. Loken'in kim olduğu ve oynadığı filmleri merak eden yurttaşlar, ünlü oyuncu hakkında araştırmalarını yapıyor. Peki, Kristanna Loken kimdir?
Kristanna Loken, 8 Ekim 1979 tarihinde New York'ta dünyaya gelmiştir. Norveç asıllı oyuncu, bir dönem mankenlik de yapmıştır. Babası yazar Merlin Chris Loken, annesi ise manken Rande Porath'dır. Hem anne hem de baba tarafından olan büyükanne ve büyükbabaları Norveç'te doğmuş ve Wisconsin'e göçerek buradaki Norveç asıllı ABD'li toplumuna karışmışlardır. Loken, ailesinin New York, Upstate'deki meyve çiftliğinde büyümüştür. Loken'in anne-babası yarı Norveç ve Alman kökenlidir. Tanya adında bir kız kardeşi var.
15 yaşında modellik kariyerine başlayan Loken, 1.80 metrelik boyuyla Hollywood film endüstrisinin en uzun boylu aktrislerinden biridir. ayrıca hollywood'un en büyük ayaklı aktrislerinden'dir ayak numarası 43'tür. Kristanna Loken vejetaryendir ve terazi burcudur. 2008 senesinde Noah Danby ile evlenmiş ve Kasım 2009'da ayrılmıştır.
1997 Academy Boyz
2000 Gangland
2001 Panic
2003 Terminator 3: Rise of the Machines
2004 Worn Like a Tattoo
2004 Ring of the Nibelungs
2006 BloodRayne
Lime Salted Love
2007 In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale
2009 Darfur
2010 Ties That Bind
2011 Dangerously Close
2011 S.W.A.T.: Firefight
2011 Love Orchard
2011 Naked Before the World
2011 The Legend Of Awesomest Maximus
2013 Bounty Killer
2013 Dark Power
2013 Hunting the Phantom
2013 Bayan Sweeney
2014 Mercenaries