Kristanna Loken kimdir? Kaç yaşında ve ve hangi filmlerde oynadı?

55. UluslararaAntalyalya Film Festivali'nin kapanış gecesine, Dişi Terminatör Kristanna Loken damga vurdu. Yaptığı açıklamalarla bir anda ilgiyi üzerine çeken Kristanna Loken, birçok vatandaş tarafından merakla araştırılmaktadır. Loken'in kim olduğu ve oynadığı filmleri merak eden yurttaşlar, ünlü oyuncu hakkında araştırmalarını yapıyor. Peki, Kristanna Loken kimdir?

Kristanna Loken, 8 Ekim 1979 tarihinde New York'ta dünyaya gelmiştir. Norveç asıllı oyuncu, bir dönem mankenlik de yapmıştır. Babası yazar Merlin Chris Loken, annesi ise manken Rande Porath'dır. Hem anne hem de baba tarafından olan büyükanne ve büyükbabaları Norveç'te doğmuş ve Wisconsin'e göçerek buradaki Norveç asıllı ABD'li toplumuna karışmışlardır. Loken, ailesinin New York, Upstate'deki meyve çiftliğinde büyümüştür. Loken'in anne-babası yarı Norveç ve Alman kökenlidir. Tanya adında bir kız kardeşi var.

15 yaşında modellik kariyerine başlayan Loken, 1.80 metrelik boyuyla Hollywood film endüstrisinin en uzun boylu aktrislerinden biridir. ayrıca hollywood'un en büyük ayaklı aktrislerinden'dir ayak numarası 43'tür. Kristanna Loken vejetaryendir ve terazi burcudur. 2008 senesinde Noah Danby ile evlenmiş ve Kasım 2009'da ayrılmıştır.

OYNADIĞI FİLMLER

1997 Academy Boyz

2000 Gangland

2001 Panic

2003 Terminator 3: Rise of the Machines

2004 Worn Like a Tattoo

2004 Ring of the Nibelungs

2006 BloodRayne

Lime Salted Love

2007 In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale

2009 Darfur

2010 Ties That Bind

2011 Dangerously Close

2011 S.W.A.T.: Firefight

2011 Love Orchard

2011 Naked Before the World

2011 The Legend Of Awesomest Maximus

2013 Bounty Killer

2013 Dark Power

2013 Hunting the Phantom

2013 Bayan Sweeney

2014 Mercenaries