Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm ikinci fragmanı yayında! Yeni bölümde Tahir, Vedat'ı öldürüyor mu?

25. son bölüm ikinci fragmanı yayında! Yeni bölümde Tahir, Vedat'ı öldürüyor mu?

25. son bölüm ikinci fragmanı yayında! Atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz bu hafta yayınlanacak 25. bölümüyle nefesleri kesecek. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Hayranları tarafından merakla takip edilen Sen Anlat Karadeniz 25. bölüm ikinci fragmanında Tahir, Nefes'e Vedat'ı öldürdüğünü söylüyor. Nefes ise teslim olmaması için Tahir Kara'ya yalvarıyor. Kafaları karıştıran fragmanın ardından gözler Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüme çevrildi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 10:16
Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm ikinci fragmanı yayında! Yeni bölümde Tahir, Vedat'ı öldürüyor mu?

SEN ANLAT KARADENİZ 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (25. YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı?

Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi?

Tahir vicdanıyla baş başa!

Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm ikinci fragmanı yayında! Yeni bölümde Tahir, Vedat'ı öldürüyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN