Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm ikinci fragmanı yayında! Yeni bölümde Tahir, Vedat'ı öldürüyor mu?

SEN ANLAT KARADENİZ 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (25. YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı?

Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi?

Tahir vicdanıyla baş başa!

Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı!