Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümü ile atv'de! Sen Anlat Karadeniz canlı izle

Televizyon ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümü ile seyirci ile buluşacak. Yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek ve çok konuşulacak bir bölüm ile bu akşam atv'de yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz TV ekranlarında başladığında buradan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümü atv'de canlı izlemek için tıklayınız

"YALVARIYORUM TAHİR SANA, YALVARIYORUM. NE OLUR TESLİM OLMA!"

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir.

Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Vedat mezara, Tahir Kara cezaevine!"

Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek.