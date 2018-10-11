Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk ediyor. Züleyha'nın konakta yokluğunu fark eden Demir ise adeta ateş püskürüyor! Artık sabrını koruyamayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü dönecek ve Züleyha'nın kaçışı, Demir'in hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartacak. Hünkar, bu yaşananlardan çok tedirgin. İçine düştüğü durumdan hem korkuyor hem de endişeleniyor. Bir sonraki adımını nasıl atacak? Hem Züleyha'sına kavuşmak, hem de Demir ve Hünkar'dan hesap sormak için hapisten kaçan Yılmaz gördüğü manzara karşısında ne yapacak? Züleyha için elini yeniden kana bulayacak mı?

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 5. bölümü tek parça

Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm tamamı tek parça izle