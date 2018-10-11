Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm tamamı tek parça izle

5. bölüm tamamı tek parça izle

Sezonun en çok konuşulan dizisi  5. son bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Nefes kesen sahneleri ile Bir Zamanlar Çukurova yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizden izleyebilirler. İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm tamamı

Giriş Tarihi: 12.10.2018 00:42 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 00:43
Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm tamamı tek parça izle

'da heyecan iyice artıyor. Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun buğulu gözlerini gördükçe çılgına dönecek! Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk ediyor. Züleyha'nın konakta yokluğunu fark eden Demir ise adeta ateş püskürüyor! Artık sabrını koruyamayan Demir'in, Züleyha'ya el kaldıracak kadar gözü dönecek ve Züleyha'nın kaçışı, Demir'in hiç bilinmeyen yönlerini ortaya çıkartacak. Hünkar, bu yaşananlardan çok tedirgin. İçine düştüğü durumdan hem korkuyor hem de endişeleniyor. Bir sonraki adımını nasıl atacak? Hem Züleyha'sına kavuşmak, hem de Demir ve Hünkar'dan hesap sormak için hapisten kaçan Yılmaz gördüğü manzara karşısında ne yapacak? Züleyha için elini yeniden kana bulayacak mı?

İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 5. bölümü tek parça

Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm tamamı tek parça izle

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm tamamı tek parça izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN