Mehmetçik “Kutlu Zafer” diyecek!

Esareti kabul etmeyen kahramanların, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatacak; Mehmetçik Kutlu Zafer sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri.

Güçlü oyuncu kadrosu…

Sürükleyici hikâyesi ile adından söz ettirecek Mehmetçik Kutlu Zafer'in oyuncu kadrosu da önemli isimlerden oluşuyor. Başrollerinde; İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçel, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, Mehmet Çevik, Hakan Vanlı, İsmail Hakkı Ürün, Semih Ertürk, Cansu Fırıncı, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Yıldırım Göcük ve Gökhan Karacık'ın yer aldığı dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan ilk tanıtımı da oldukça merak uyandırdı. Tanıtım sosyal medyada da söz edilen konulardandı.

Afişi yayınlandı…

İzleyicisi ile buluşmak için geri sayımda olan Mehmetçik Kutlu Zaferi'n afişi de yayınlandı. Türk milletinin en önemli zaferlerinden biri için verilen mücadeleyi TRT 1 ekranlarında anlatacak; Mehmetçik Kutlu Zafer 23 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de başlıyor.