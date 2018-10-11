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Mehmetçik “Kutlu Zafer” diyecek!

Mehmet Bozdağ’ın senaristliğini ve yapımcılığını, Kamil Aydın’ın yönetmenliğini üstlendiği yepyeni hikâyesiyle, 23 Ekim Salı günü ilk bölümü ile 1’de olacak.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:43
Mehmetçik “Kutlu Zafer” diyecek!

Esareti kabul etmeyen kahramanların, dünyanın en güçlü ordularından birine karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatacak; sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri.

Güçlü oyuncu kadrosu…

Sürükleyici hikâyesi ile adından söz ettirecek Mehmetçik Kutlu Zafer'in oyuncu kadrosu da önemli isimlerden oluşuyor. Başrollerinde; , Cansu Tosun, İsmail Ege Şaşmaz, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçel, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, Mehmet Çevik, Hakan Vanlı, İsmail Hakkı Ürün, Semih Ertürk, Cansu Fırıncı, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Yıldırım Göcük ve Gökhan Karacık'ın yer aldığı dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan ilk tanıtımı da oldukça merak uyandırdı. Tanıtım sosyal medyada da söz edilen konulardandı.

Afişi yayınlandı…

İzleyicisi ile buluşmak için geri sayımda olan Mehmetçik Kutlu Zaferi'n afişi de yayınlandı. Türk milletinin en önemli zaferlerinden biri için verilen mücadeleyi 1 ekranlarında anlatacak; Mehmetçik Kutlu Zafer 23 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de başlıyor.

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Mehmetçik “Kutlu Zafer” diyecek!
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