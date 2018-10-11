Son dakika haber: Ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya yoğun bakıma alındı

Ünlü oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, gün içerisinde KOAH atağı şüphesiyle Pendik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede solunum cihazına bağlanan ünlü oyuncu Gümüşkaya, yoğun bakıma alındı.

MUHAMMED EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?



Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya'dır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.



1985 yılında "Bay Alkide oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteri ile halkın sevdiği oyuncular arasına girmeyi başardı.

Emin Gümüşkaya, Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda, Orhan Asena'nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosuna geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlik de yaptı.

1994 yılında bu görevine ek olarak Osmangazi Belediyesi'nin sanat danışmanlığını üstlendi. Beledri binasının elden geçirilmesini sağlayarak burada tiyatro oyunculuğu kursları düzenledi ve yönetti.

Emin Gümüşkaya, 1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü görevi yaptı. Burada yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2001 yılında yargılandı. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kamuoyunda 'perde operasyonu' diye bilinen davada, sanıklar, 'Devlet Tiyatroları'nı usulsüz harcamalarla zarara sokmak' suçundan yargılandı. Mahkeme suçlarını sabit gördüğü Rahmi Dilligil, Emin Gümüşkaya ve Hasan Acar'ı 3'er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırırken, 13 sanık beraat etti.



2002 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. İlk eşinden boşanmış olan Emin Gümüşkaya'nın bir çocuğu vardır. Emin Gümüşkaya, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi.

2015 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazıp yapımcılığını da Birol Güven'in yaptığı ve yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın yaptığı "Merdiven Baba" adlı sinema filminde Hacı Ali Konuk, Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı ile beraber oynadı.