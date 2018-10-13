Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 13.10.2018 21:10Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 21:12