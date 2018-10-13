Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 13.10.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 21:12
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir?

a) Mekteb-i Sultani

b) Mekteb-i Maarif-i Edebiye

c) Sanayi-i Nefise Mektebi

d) Mekteb-i Şahane-i Şehriye

Doğru cevap:
c) Sanayi-i Nefise Mektebi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin eski adı hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN