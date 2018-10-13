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Türkiye'de hangi isimde bir makam vardır?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türkiye'de hangi isimde bir makam vardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türkiye'de hangi isimde bir makam vardır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 13.10.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 22:25
Türkiye'de hangi isimde bir makam vardır?

a) Adapazarı Valiliği

b) Aksaray Valiliği

c) İzmit Valiliği

d) Antakya Valiliği

Doğru Cevap: b) Aksaray Valiliği

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Türkiye'de hangi isimde bir makam vardır?
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