Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz fragman izle

atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölümde Vedat'ın kurşununa Nefes hedef oluyor. Tahir Nefes'in hayata tutunmasını sabırsızlıkla beklerken Nefes'in kalp atışı duruyor mu? Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölümde izleyiciyi zor anlar bekliyor. Duygu yüklü dakikalara hazır olun...

Sen Anlat Karadeniz'in 26. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağını merakla bekleyen izleyiciler Nefes'in yaşam mücadelesini seyredecek. Tahir'i vurmaya çalışırken yanlışlık Nefes'i vuran Vedat yeni bölümde ne yapacak? Tahir, Nefes'in intikamını alacak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 26. yeni bölümünden ikinci fragman...

Sen Anlat Karadeniz 26. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Vedat Nefes'i öldürdü mü?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı?

Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi?

Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?