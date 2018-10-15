Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.

Can Kırıkları 2. bölüm tamamı tek parça izle