Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Can Kırıkları 2. bölüm tamamı tek parça izle

2. bölüm tamamı

İlk bölümüyle sezona muhteşem bir giriş yapan 2. son bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Sürükleyici hikayesiyle Can Kırıkları yine yenleri ekranlara kilitledi. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizden izleyebilirler. İşte Can Kırıkları 2. bölüm tamamı

Giriş Tarihi: 16.10.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 00:35
Can Kırıkları 2. bölüm tamamı tek parça izle

Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.

Can Kırıkları 2. bölüm tamamı tek parça izle

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Kırıkları 2. bölüm tamamı tek parça izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN