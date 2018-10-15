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ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon başlama tarihi 122. bölüm

1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Diziyi yakından takip eden milyonlar, 'Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öyle ki, Diriliş Ertuğrul 5. sezon başlama tarihi oldukça merak ediliyor. Diziye ilişkin yapılan araştırmalar son haftalarda iyice artış göstermeye başladı ve yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosu oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarla diziye yeni oyuncular katıldığı açıklanırken 5. sezon 122. bölümün yayınlanacağı tarih konusunda da yeni gelişmeler var. Peki, TRT'nin yayın akışında da görülen Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 12:05
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon başlama tarihi 122. bölüm

Fenomen dizi 5. u için heyecan dorukta! Bu sezon diziye katılan oyuncuların geçtiğimiz haftalarda belli olması ile beraber gözler Diriliş Ertuğrul yeni sezon yayınlanma tarihine çevrildi. Çarşamba günleri yaynlanan reyting rekortmeni dizinin hayraları yeni sezonu iple çekiyor. Yapımcı ekibin sosyal medya hesabından dizinin başlangıç tarihine dair resmi açıklama bekleniyor. Öte yandan, önümüzdeki hafta için 1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul'un da adı görülüyor. Yaşanan bu gelişme üzerine, dizinin hayranları Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı. Yeni sezon ile ilgili son dakika gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. Sezonu ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Çekimler tüm hızıyla devam ederken yeni sezonun ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

Bu sezon diziye katılan oyuncuları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon başlama tarihi 122. bölüm
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