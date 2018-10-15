Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon başlama tarihi 122. bölüm

Fenomen dizi Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu için heyecan dorukta! Bu sezon diziye katılan oyuncuların geçtiğimiz haftalarda belli olması ile beraber gözler Diriliş Ertuğrul yeni sezon yayınlanma tarihine çevrildi. Çarşamba günleri yaynlanan reyting rekortmeni dizinin hayraları yeni sezonu iple çekiyor. Yapımcı ekibin sosyal medya hesabından dizinin başlangıç tarihine dair resmi açıklama bekleniyor. Öte yandan, önümüzdeki hafta için TRT 1 yayın akışında Diriliş Ertuğrul'un da adı görülüyor. Yaşanan bu gelişme üzerine, dizinin hayranları Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı. Yeni sezon ile ilgili son dakika gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. Sezonu ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Çekimler tüm hızıyla devam ederken yeni sezonun ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON OYUNCU KADROSU

Bu sezon diziye katılan oyuncuları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.