Karpuzun anavatanı neresidir? HADİ ipucu 16 Ekim

Karpuzun anavatanı neresidir? Bu soru Hadi yarışmasında bugünkü ipucu olarak açıklandı. Aynı şekilde hergün farklı şekillerde açıklanan ipuçları yüzbinlerce yarışmacıya yardım sağlamaya devam ediyor. Ülkemizde Adana ve Diyarbakır'da yetişen karpuz hem oldukça faydalı hem de ucuz bir besindir.

Ülkemizde Düzce, Ankara, Çankırı gibi illerde de karpuz yetiştiriciliği söz konusu olsa da karpuzun anavatanı olarak Diyarbakır ifade edilir. 16 Ekim Hadi ipucu karpuzun anavatanı Diyarbakırdır.

Ülkemizde Karpuzun Yetiştiği Yerler ve Bölgeler

Yurdumuz sahip olduğu coğrafi yapısı ve iklimsel özelliklerinden ötürü çok fazla miktarda çeşitli ürün topraklarımızda yetişmektedir. Karpuz ve buğday benzeri birtakım ürünler ise hemen yurdumuzun çok fazla miktarda yerinde kolay bir şekilde yetişebilmektedir. Sizinle bu yazımızda karpuz ile ilgili verileri ve bununla birlikte Türkiyede karpuz yetişen bölgeleri kısacası yorumlamak istiyoruz. Karpuz yurdumuzun ortalama bütün yerlerinde yetişmektedir. Fakat en fazla miktarda yetiştirildiği yerler Güneydoğu Anadolu kısmında Diyarbakır ilimiz, Akdeniz kısmında Adana ilimiz, İç Anadolu bölgemizde ise Ankara ve Çankırı illerimizdir.

Karpuz Türkiye'de yetiştiği yerler

Anında anında her yerde yetişmektedir. Pulpası sulu ve lezzetli durumda olan ve memleketimizde meyve şeklinde çok fazla miktarda yetiştirilen, alaca yeşil, katı kabuklu kocaman meyveler verici, bir senelik otsu bir nebattır. Daha çok fazla miktarda Akdeniz bölgesi ülkelerinde yetişen bir nebattır. Anavatanı Afrika'dır. Eskiyen Mısırlılar vaktiyle karpuzun yetiştirildiği tespit edilmiştir. Karpuz, mutedil iklimlerden hoşlanır, kumlu- killi, derin ve serin toprakları sever. Bilhassa nehir ve göl kenarları karpuz ziraatına elverişlidir. Gübreyi çok fazla miktarda sever. Çiftlik ya da kuş gübresi verimi artırmada iyidir.

Karpuz Ne Türlü Yetiştirilir Çeşitleri

İlkbaharda don ve kırağı tehlikesi geçtikten ardından ekilir. Toprak derin sürülür. Açılan her ocağa 3 - 4 tohum olmak üzere çoğunlukla 2 - 5 cm derinliğe ekilir. Tohumlar çimlendikten ardından 2 - 3 yaprakta birinci çapa, 5 - 6 yaprakta 2. çapa yapılır. Kuru koşullarda ek olarak tatlı karpuz elde edilmektedir. Yetişkin karpuzlar tın - tın eder, kurumuş sapı rahatlıkla kopar, ağırlıkça hafiftir. Karpuzlar nitelik biçim ve yetiştiği yere yönelik ad alırlar:

Yepyeni hayat karpuzu: Marmara kısmında çok fazla miktarda ekilir. Açık yeşil renkte ince kabuklu, koyu kırmızı, gevrek, tatlı ve etlidir. Çekirdekleri beyaz ve küçüktür.

Alacalı karpuz: Açık yeşil kabuk üstünde muntazam koyu lekeler vardır. Kabuğu gevrektir. Eti pembe kırmızı, çekirdekleri siyahtır.

Siyah karpuz: Kalın, koyu yeşil kabuklu, çok fazla miktarda şekerli ve lezzetli, etinin orta bölümü buzlu benzeri görüldüğünden karabuz karpuzu da denir. Çekirdekleri minik ve kırmızı renklidir. Siyah olanları da vardır.

Gülle karpuzu: Geç yetişen, kışlık bir çeşittir. Koyu yeşil renkte ve gülle şeklindedir.

Vaşinkton karpuzu: Erken yetişen tatlı, kabuğu ince bir karpuz versiyonu.

Diyarbakır karpuzu: Alaca yeşil, çok fazla miktarda kalın kabuklu, yuvarlak ve söbü şeklinde, ortalama 20 - 30 kg gelebilen iriliktedir. 50 - 60 kg gelenleri de vardır. Fazla miktarda şekerli sayılmaz, eti de posalıdır.

Kullanıldığı yerler: Tatlı, sulu, şifalı, ferahlatıcı bir meyve durumda olan karpuz, bedendeki zehirli maddeleri temizler ve böbrekteki kumları eriterek sağlık ve zindelik kazandırır. Karpuzun keleklerinden turşu yapılır.