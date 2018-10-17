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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölüm tamamı tek parça - Buradan izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölüm tamamı yayınlandı. Atv'nin reyting hükümdarı dizisi dün akşam yine evlerinize konuk oldu. Hayranlarını ekran başına kilitleyen Eşkiya dizisi yeni bölümüyle yine nefesleri kesti. Yayın hayatına başladığından beri her bölümüyle reytinglere damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölümüyle ekranlara geldi. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin 111. son bölümünü buradan tek parça olarak hemen izleyebilirsiniz. EDHO 111. son bölümde Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne attı... İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:40
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur.

Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü...

Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. son bölüm tamamı tek parça - Buradan izle!
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