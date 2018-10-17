İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ünlü ressamın adı verilmiştir? Hadi ipucu sorusu 17 Ekim

İspanyol filmlerinin değerlendirildiği en önemli merci olarak kabul edilen ödüller, her yıl düzenli olarak sahiplerini buluyor. 1987'den beri düzenlenen verilen ödüller, İspanya'nın en önemli uluslararası film ödülleri olarak kabul görüyor. 12.30 Hadi yarışmasında da ipucu sorusu olarak ''İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ünlü ressamın adı verilmiştir?'' sorusunun sorulması üzerine binlerce vatandaş ipucunun yanıtın merak ediyor. Peki, İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen uluslararası film festivalinde verilen ödülün adı nedir? İşte cevabı...

İSPANYA'NIN OSCAR'I HANGİ ÜNLÜ RESSAMIN ADI VERİLMİŞTİR? HADİ İPUCU SORUSU 17 EKİM

Hadi ipucu sorusunun cevabını bu başlık altından bulabilirsiniz.