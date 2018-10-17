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İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ünlü ressamın adı verilmiştir? sorusu 17 Ekim

İspanya sinemasının en büyük ödülü olarak kabul edilen ve hatta İspanya'nın Oscar'ı olarak lanse edilen ödül bugün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl düzenlenen ve başarılı filmlere çeşitli kategorilerde verilen ödül, aynı zamanda ünlü bir ressamın adına verilmektedir. Sosyal medya üzerinden oynanan Hadi yarışmasında da ipucu sorusu olarak sorulan soru üzerine, binlerce yurttaş İspanya'nın Oscar'ı ödülünün hangi ünlü ressamın adına verildiğini merak ediyor. İşte 17 Ekim sorusu cevabı!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:13
İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ünlü ressamın adı verilmiştir? Hadi ipucu sorusu 17 Ekim

İspanyol filmlerinin değerlendirildiği en önemli merci olarak kabul edilen ödüller, her yıl düzenli olarak sahiplerini buluyor. 1987'den beri düzenlenen verilen ödüller, İspanya'nın en önemli uluslararası film ödülleri olarak kabul görüyor. 12.30 Hadi yarışmasında da ipucu sorusu olarak ''İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ünlü ressamın adı verilmiştir?'' sorusunun sorulması üzerine binlerce vatandaş ipucunun yanıtın merak ediyor. Peki, İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen uluslararası film festivalinde verilen ödülün adı nedir? İşte cevabı...

İSPANYA'NIN OSCAR'I HANGİ ÜNLÜ RESSAMIN ADI VERİLMİŞTİR? HADİ İPUCU SORUSU 17 EKİM

sorusunun cevabını bu başlık altından bulabilirsiniz.

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İspanya'nın Oscar'ı olarak bilinen ödüle hangi ünlü ressamın adı verilmiştir? Hadi ipucu sorusu 17 Ekim
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