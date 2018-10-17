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hangi filmi ile 2008 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştır? sorusu

Çektiği filmlerle gerek Türkiye'de gerekse dünyada çeşitli ödüllere layık görülen , bugün en çok araştırılan kişiler arasında yer alıyor. 2008 'nde nü alan Nuri Bilge Ceylan'ın bu ödülü hangi film ile aldığı merak ediliyor. Saat 20.30'da gerçekleşecek Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak duyurulan bu soru üzerine, binlerce birey ''Nuri Bilge Ceylan hangi filmi ile 2008 Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü hangi filmiyle kazanmıştır?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 20.30 sorusu cevabı...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 17:51
Nuri Bilge Ceylan hangi filmi ile 2008 Cannes Film Festivali 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştır? 17 Ekim Hadi ipucu sorusu

Ünlü yönetmen , bugün Google üzerinden en çok merak edilen kişiler arasında dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak 'Nuri Bilge Ceylan hangi filmi ile nü kazanmıştır?' sorusu üzerine, ödülün hangi film ile kazanıldığı araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, akşam saat 20.30'da gerçekleşecek Hadi yarışması öncesinde merak edilen ipucu sorusunun cevabını hazırladık.

NURİ BİLGE CEYLAN HANGİ FİLMİ İLE CANNES FİLM FESTİVALİ EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTIR?

Haberimizin detaylarından saat 20.30 sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

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Nuri Bilge Ceylan hangi filmi ile 2008 Cannes Film Festivali 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştır? 17 Ekim Hadi ipucu sorusu
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