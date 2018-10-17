Nuri Bilge Ceylan hangi filmi ile 2008 Cannes Film Festivali 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştır? 17 Ekim Hadi ipucu sorusu

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bugün Google üzerinden en çok merak edilen kişiler arasında dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak 'Nuri Bilge Ceylan hangi filmi ile Cannes Film Festivali en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştır?' sorusu üzerine, ödülün hangi film ile kazanıldığı araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, akşam saat 20.30'da gerçekleşecek Hadi yarışması öncesinde merak edilen ipucu sorusunun cevabını hazırladık.

NURİ BİLGE CEYLAN HANGİ FİLMİ İLE CANNES FİLM FESTİVALİ EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTIR?

Haberimizin detaylarından 17 Ekim saat 20.30 Hadi ipucu sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

