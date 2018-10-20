Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? Orhun Yazıtları çinliler

Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? Orhun Yazıtları çinliler

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 20.10.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 21:17
Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? Orhun Yazıtları çinliler

Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır?

A) Tabgaç

B) Han

C) Mançu

D) Çin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? Orhun Yazıtları çinliler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN