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Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? Orhun Yazıtları çinliler
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 20.10.2018 21:15Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 21:17
Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan Çin için hangi ifadeyi kullanmıştır?