Tepedelenli Ali Paşa ile tanışan, Çanakkale boğazını yüzerek geçen ve Don Juan kitabını yazan kimdir? Don Juan Kitabı yazarı

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Tepedelenli Ali Paşa ile tanışan, Çanakkale boğazını yüzerek geçen ve Don Juan kitabını yazan kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tepedelenli Ali Paşa ile tanışan, Çanakkale boğazını yüzerek geçen ve Don Juan kitabını yazan kimdir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 20.10.2018 21:42Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 21:43