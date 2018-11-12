Hangi hayvanın Amerika'da yaşayanları eşlerini aldatır
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2015'te yapılan bir araştırmaya göre, hangi hayvanın Avrupa'da yaşayanları eşlerine sadıkken, Amerika'da yaşayanları genellikle eşlkerini aldatır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2015'te yapılan bir araştırmaya göre, hangi hayvanın Avrupa'da yaşayanları eşlerine sadıkken, Amerika'da yaşayanları genellikle eşlkerini aldatır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 12.11.2018 23:39Güncelleme Tarihi: 12.11.2018 23:42
2015'te yapılan bir araştırmaya göre, hangi hayvanın Avrupa'da yaşayanları eşlerine sadıkken, Amerika'da yaşayanları genellikle eşlkerini aldatır?