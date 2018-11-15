Game of Thrones yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Game of Thrones 8. sezon yayın tarihi

Gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde milyonlarca hayranı olan Game of Thrones'ın 8. sezonuna ilişkin bilgiler netleşmeye başladı. Dizinin yeni sezonuna ilişkin olarak yayınlanan fragmanda 8. sezon yayın tarihi bilgisi de verildi. Yayınlanan yeni sezon fragman sonrası izleyicilerin merakı artarken yayın tarihi de oldukça merak ediliyor. Peki, kült dizi Game of Thrones'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YENİ SEZON YAYIN TARİHİ

Dizinin yapımcısı olan şirket HBO tarafından yayınlanan yeni sezon fragmanına göre dizinin başlama tarihi olarak Nisan 2019 duyuruldu. Fragmanda ayrıca, 8. sezonun final sezonu olacağı bilgisi de yer alıyor.

'JON SNOW' DA DUYURDU!

Jon Snow karakterine canlandıran Kit Harington da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Nisan ayına vurgu yaptı.

GAME OF THRONES HAKKINDA

Game of Thrones, David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisidir. Dizi, ABD televizyon kanalı HBO'da yayınlanmaktadır. George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanmış olan dizi, adını serinin ilk kitabından almaktadır. Kuzey İrlanda, Malta, Hırvatistan, İzlanda ve Fas'taki mekanlar ile Belfast'taki bir stüdyoda çekilmektedir. İlk bölümü, 17 Nisan 2011 tarihinde HBO'da yayınlanan dizinin yedinci sezonu tamamlanmıştır. Beşinci sezonun ilk dört bölümü internet korsanları tarafından sızdırılmıştır. yedinci sezonu 16 Temmuz 2017'de başlamış, 27 Ağustos 2017'de sona ermiştir. HBO tarafından sekizinci sezon onayını almıştır.