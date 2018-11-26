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1457'de genç erkeklere hangi ikisini yasaklamıştır? İşte cevabı!

Dünyan��n en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1457'de ülkedeki genç erkeklerin okçuluk çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle hangi ikisini yasaklamıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İskoçya Kralı 2. James 1457'de ülkedeki genç erkeklerin okçuluk çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle hangi ikisini yasaklamıştır? sorusu ve cevabı... Milyoner yarışması ile ilgili tüm gelişmeleri sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 26.11.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 20:36
İskoçya Kralı 2. James 1457'de genç erkeklere hangi ikisini yasaklamıştır? İşte cevabı!

İskoçya Kralı 2. James 1457'de ülkedeki genç erkeklerin okçuluk çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle hangi ikisini yasaklamıştır?

A) Futbol ve golf

B) Müzik ve dans

C) Bilek Güreşi ve kürek yarışı

D) Hikaye anlatıcılığı ve tiyatro

İşte cevabı!

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İskoçya Kralı 2. James 1457'de genç erkeklere hangi ikisini yasaklamıştır? İşte cevabı!
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