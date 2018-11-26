İskoçya Kralı 2. James 1457'de genç erkeklere hangi ikisini yasaklamıştır? İşte cevabı!

Dünyan��n en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İskoçya Kralı2. James 1457'de ülkedeki genç erkeklerin okçuluk çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle hangi ikisini yasaklamıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İskoçya Kralı 2. James 1457'de ülkedeki genç erkeklerin okçuluk çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle hangi ikisini yasaklamıştır? sorusu ve cevabı... Milyoner yarışması ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri sabah.com.tr'de!
Giriş Tarihi: 26.11.2018 22:24Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 20:36
İskoçya Kralı 2. James 1457'de ülkedeki genç erkeklerin okçuluk çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle hangi ikisini yasaklamıştır?