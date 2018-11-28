En güzel Türk filmleri! İzlenecek en güzel Türk filmleri

Akşam işten eve geldiniz ve canınız film izlemek istedi. Dünya genelinde çekilen filmler hepimizin ilgisini çeker peki ya Türk filmleri? Aralarında müthiş filmlerin olduğu yerli filmler hakkında yeteri kadar bilginiz var mı? Hemen bilgisayarınızı açın ve kendinize bir takvim yaparak bu filmleri izleyin. İşte en güzel Türk filmleri...

EŞKİYA

Başrollerini Şener Şen, Uğur Yücel ve Yeşim Salkım'ın paylaştığı Eşkiya filminin yönetmeni de Yavuz Turgul. Türk filmleri arasında her zaman ayrı bir yeri olan Eşkiya; Baran'ın sevdiği kadın için İstanbul'a gelişini ve Cumali ile tanışmasını konu alır. Baran yani Eşkiya rolünü Şener Şen, yetiştiği mahalle yüzünden yasa dışı işler yapan Cumali karakterini ise Uğur Yücel oynamaktadır.

AĞIR ROMAN

Okan Bayülgen, Müjde Ar, Zafer Algöz, Savaş Dinçel ve Aysel Gürel gibi isimlerin rol aldığı Ağır Roman; Metin Kaçan'ın kitabından esinlerek beyaz perdeye aktarılmıştır. Taksim'in bir mahallesinde geçen olayları konu alan Ağır Roman; Türk sinemasının kült filmleri arasında yer almaktadır.

VİZONTELE

Anadolu'nun bir köyünde kendi halinde yaşayan insanların televizyon ile tanışmalarını anlatan Vizontele filminin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Altan Erkekli, Demek Akbağ, Cem Yılmaz, Şafak Sezer ve Tolga Çevik yer almaktadır. TRT'den gelen bir kurulum ekibinin köye televizyon kurmadan gitmesi sonucu Belediye Başkanının Deli Emin'den yardım alması ile hikaye başlar...

ANLAT İSTANBUL

5 farklı hikaye 5 farklı yönetmen... Başrollerini Nejat İşler, Azra Akın, Ahmet Mümtaz Taylan, Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Özgü Namal, Mehmet Günsur, Erkan Can, Güven Kıraç, Şevket Çoruh gibi isimlerin paylaştığı Anlat İstanbul; metropol İstanbul'da yaşanan birbirinden farklı gibi gözüken olayların nasıl bir araya bağlandığını gözler önüne serer.

İŞTE EN GÜZEL TÜRK FİLMLERİNDEN BAZILARI

MASUMİYET

BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA

YAZGI

BÜŞRA

KAHPE BİZANS

FETİH 1453

KARA KÖPEKLER HAVLARKEN

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

KIŞ UYKUSU

BABAM VE OĞLUM

LİMONATA