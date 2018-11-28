En iyi korku filmleri burada! En güzel korku filmleri...

Aksiyon filmleri, gerilim filmleri, aşk filmleri... Tüm bu filmlerin yanı sıra korku filmlerinin kendine has özellikleri vardır. Genellikle gece izlenen korku filmleri konusunda çeşitli efsaneler de vardır. En iyi korku filmlerini sizler için derledik.

İŞTE EN İYİ KORKU FİLMLERİ!

GAREZ - YAPIM YILI: 2004

Karen Davis, Amerika'dan Tokyo'ya gelen bir öğrencidir. Katıldığı eğitim gereği, sosyal hizmetlerde görev yapması gerekir. O da hastalara bakmayı tercih eder. Yatağa mahkum bir kadına bakmakla görevlendirilir. Ancak kaldığı evde tuhaf şeyler olmaktadır. Özellikle üst kattan yabancı sesler gelir. İntikam peşinde olan ve kurbanlarına sıklıkla egemen olan doğa üstü bir ruhla karşı karşıyadır. Bir seri dehşet verici ve gizemli ölümler vuku bulmaya başlar. Sebep olan ruh, lanetini bu kurbanlara geçirmiştir. Karen ise sıradaki kurban konumuna düşmeden bir an önce bu büyüyü bozacak çareyi bulmak zorundadır.

KORKU SEANSI - YAPIM YILI: 2013

Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir...

Filmin başrollerini Yetimhane filminden tanıdığımız Vera Farmiga ve Prometheus'un yıldızlarından Patrick Wilson paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda Joey King, Ron Livingston ve Lili Taylor'ın da eşlik ettiği filmin yönetmeni ise ilk Testere filmine imza atan James Wan...

PARANORMAL ACTİVİTY - PARANORMAL ACTİVİTY

Paranormal Activity, insanoğlunun bilinçaltındaki en ilkel korkularını gıdıklayarak başarıya ulaşan, zeki film serilerinden. Film, çok düşük bütçelerle, sadece insanın endişe ve hayalet ve bilinmeyen korkusuna dayalı kurgusuyla bir hayli ses getirdi dünya ölçeğinde. Micah ve kız arkadaşı Katie San Diego'nun sessiz, sakin ve ıssız yerleşim yerlerinden birine tanışırlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Ancak Katie'nin bir sorunu vardır. Genç kız küçük yaşlarından bu yana uhrevi bir mahluk tarafından takip edildiğini hissetmektedir ve bu varlık bu yeni evde de takiptedir! Olayın ardındaki gizemi çözmeye karar veren Micah, yatak odalarına bir el kamerası düzeneği kurarak bu ecinniyi alt edebileceğini düşünür. Böylece olağandışı bir olay meydana geldiğinde, bir peri, cin ya da hortlak evlerine davetsiz misafirliğe kalkıştığında tüm ayrıntısıyla kayıt altına alabileceklerdir. Başlarda ayak sesleri gibi basit seslerin duyulmasıyla başlayan bu olaylar silsilesi, zamanla şiddetini artırarak genç çifti korku dolu anlara sürükleyecektir. Sinema tarihinin en ilginç ve en ürkütücü filmlerinden biri olan 'Paranormal Activity' günümüzde sıkça rastladığımız 'buluntu film' konseptinin önderliğini yapan, hem sinema seyircisi hem de sinema profesyonellerini hayrete düşüren bir filmdi. Son derece gerçekçi bir atmosferle ustalıkla kotarılan yapıt, oldukça cüzi bir bütçeyle çekilmiş olmasıyla da ayrı bir takdiri hak edip iyi sinema yapmak için devasa bütçelere ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

KOLEKSİYONCU - THE COLLECTOR

YAPIM YILI: 2009

Arkin, kötü bir hastalığa yakalanmıştır: Kumar! Bir gün kumar borcunu ödeyebilmek için şeytana uymaya karar verir. Tesisatçı olarak gideceği bir binayı soyacak ancak evdeki hesabı çarşıda tutmayacaktır. Çünkü bu malikanede onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Evde kimsenin olmadığını düşünür ama feci şekilde yanılır. Zira Arkin soymak için zorla girdiği evde, ev halkını esir almış psikopat bir katille yüz yüze kalır.

LANET

YAPIM YILI: 2013

Ellison Oswalt isimli bir suç yazarı, romanına malzeme toplamak için işlenen korkunç cinayetleri araştırmak üzere, eşi Tracy ve iki çocuğuyla birlikte ülkenin bir ucundan diğerine seyahat eder. Kiraladıkları dairede daha önce yaşayan tüm hane halkı öldürülmüştür. Ellison evin tavan arasında gizemli bir kutu bulur. Bulduğu bu kutunun içinden bir adet projektör ve onlarca video kaseti çıkar. Kasetleri izlemeye karar verir ve karşılaştığı sonuç tüyler ürperticidir. Karşısına çıkan şey daha önce burada yaşayan ailelerinin işkence ve ölümlerini kayda alındığı snuff filmlerdir. Kanı donan Ellison cinayetlerin ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir.

Yapımını Paranormal Activity filminin yapımcılarının yürüttüğü filmin yönetmen koltuğunda The Exorcism of Emily Rose filmiyle tanıdığımız Scott Derrickson bulunuyor.

KARABASAN

YAPIM YILI: 2014

Yönetmen: Jennifer Kent