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Haberi | olayında ! Şarkıcı Sıla reddetti

Magazin gündeminden uzun süredir düşmeyen olayında yeni bir gelişmesi daha yaşandı. Bilindiği üzere, şarkıcı Sıla kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile oyuncu Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemeye taşınan olayın akabinde yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Peki, Ahmet Kural ile Sıla arasında yaşanan olayda ne? Merak edilen bütün son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 2.12.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 17:40
Son Dakika Haberi | Ahmet Kural Sıla olayında son durum! Şarkıcı Sıla reddetti

Oyuncu ile Şarkıcı arasındaki magazin gündemine adeta bomba gibi düşmüş ve olay mahkemeye taşınmıştı. Sıla, kolunda ve yüzünde yer alan morluklar, darp izleri neticesinde savcılığa gidip Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Son iki gündür bu kavgaya ilişkin çıkan bilgileri ve görüntüler ise gündemde en çok merak edilenler rarasında yer alıyor.

AHMET KURAL SILA OLAYINDA SON DURUM!

Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasında devam eden "şiddet davası" ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntü, davanın delil dosyasına konuldu.

Peki, dün ve bugün neler yaşandı? Detaylar haberimizin ilerleyen sayfalarında.

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Son Dakika Haberi | Ahmet Kural Sıla olayında son durum! Şarkıcı Sıla reddetti
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