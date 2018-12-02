Son Dakika Haberi | Ahmet Kural Sıla olayında son durum! Şarkıcı Sıla reddetti

Oyuncu Ahmet Kural ile Şarkıcı Sıla arasındaki kavga magazin gündemine adeta bomba gibi düşmüş ve olay mahkemeye taşınmıştı. Sıla, kolunda ve yüzünde yer alan morluklar, darp izleri neticesinde savcılığa gidip Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Son iki gündür bu kavgaya ilişkin çıkan son dakika bilgileri ve görüntüler ise gündemde en çok merak edilenler rarasında yer alıyor.

AHMET KURAL SILA OLAYINDA SON DURUM!

Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasında devam eden "şiddet davası" ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntü, davanın delil dosyasına konuldu.

Peki, dün ve bugün neler yaşandı? Detaylar haberimizin ilerleyen sayfalarında.