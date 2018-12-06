Zeki Müren doğum gününde Google doodle oldu! Zeki Müren kimdir?

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ZEKİ MÜREN KİMDİR? ZEKİ MÜREN'İN HAYATI...

Zeki, 6 Aralık 1931'de, Bursa'nın Hisar semtinde Hayriye Hanım ve Kaya Bey'in tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Müren ailesi, Üsküp'ten Bursa'ya yerleşmişti. Ortapazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap evde yaşamaya başlamışlar; aralarına katılan Zeki ile çekirdek aile tamamlanmıştı. Kaya Bey, İnşaat Mühendisiydi, ayrıca kereste tüccarlığı da yapıyordu.