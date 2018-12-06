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doğum gününde oldu! Zeki Müren kimdir?

, tarafından doğum gününde unutulmadı! Zeki Müren kimdir? Peki Zeki Müren'in hayatı hakkında ne kadar çok şey biliyoruz? Onun sanat görüşü ve muhteşem sesi hala ülkemizde bir numara olarak anılıyor. Bizde sanat güneşimiz Zeki Müren'i doğum gününde saygıyla anıyoruz...

Giriş Tarihi: 6.12.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 11:00
Zeki Müren doğum gününde Google doodle oldu! Zeki Müren kimdir?

Bugün sanat güneşimiz 'in doğum günü... Zeki Müren gerek ismi gerekse tarifi zor sesiyle bugün bile ülkemizdeki en değerli sesler arasında gösteriliyor; da doğum gününde Zeki Müren'i unutmadı... Zeki Müren'in hayatı hakkında bilmedikleriniz burada; ayrıca Zeki Müren kimdir? sorusunun yanıtını da içeriğimizde bulabilirsiniz.

ZEKİ MÜREN KİMDİR? ZEKİ MÜREN'İN HAYATI...

Zeki, 6 Aralık 1931'de, Bursa'nın Hisar semtinde Hayriye Hanım ve Kaya Bey'in tek çocuğu olarak dünyaya geldi.
Müren ailesi, Üsküp'ten Bursa'ya yerleşmişti. Ortapazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap evde yaşamaya başlamışlar; aralarına katılan Zeki ile çekirdek aile tamamlanmıştı. Kaya Bey, İnşaat Mühendisiydi, ayrıca kereste tüccarlığı da yapıyordu.

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Zeki Müren doğum gününde Google doodle oldu! Zeki Müren kimdir?
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