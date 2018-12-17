Haberler > Medya Haberleri > Bir yatırım uzmanı, hangi ünlü iş adamıyla yemek yiyebilmek için 5 milyon dolar bağış yapmış ve işe alınmıştır?
Bir yatırım uzmanı, hangi ünlü iş adamıyla yemek yiyebilmek için 5 milyon dolar bağış yapmış ve işe alınmıştır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bir yatırım uzmanı, hangi ünlü iş adamıyla yemek yiyebilmek için 5 milyon dolar bağış yapmış ve işe alınmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bir yatırım uzmanı, hangi ünlü iş adamıyla yemek yiyebilmek için 5 milyon dolar bağış yapmış ve işe alınmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 17.12.2018 20:57
Bir yatırım uzmanı, hangi ünlü iş adamıyla yemek yiyebilmek için 5 milyon dolar bağış yapmış ve işe alınmıştır?