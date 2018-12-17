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hangisinin diğer adıdır? Mısır tavuğu nedir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve hangisinin diğer adıdır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Mısırtavuğu hangisinin diğer adıdır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 17.12.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 22:36
Mısırtavuğu hangisinin diğer adıdır? Mısır tavuğu nedir?

Mısırtavuğu hangisinin diğer adıdır?

A) Keklik

B) Ördek

C) Hindi

D) Leylek

Cevap: Hindi

Mısır tavuğu Amerika kökenli hindidir.

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Mısırtavuğu hangisinin diğer adıdır? Mısır tavuğu nedir?
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