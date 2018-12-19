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haberi: ile hakkında davanın seyrini değiştirecek bilgi!

ile arasından haberleri gelmeye devam ediyor! Uzun süredir konuşulan olayın ardından soruşturma dosyasına giren görüntüler incelenmek üzere savcılığa gönderilmişti! Bu bilgi davanın seyrini değiştirebilir: Sıla'nın vücudundaki morluklar...

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:32
Son Dakika haberi: Ahmet Kural ile Sıla hakkında davanın seyrini değiştirecek bilgi!

1 Kasım 2018 günü Gencoğlu; Çağlayan Adliyesi'ne gelerek oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ahmet Kural ile Sıla arasındaki olaydan bilgisi geldi! İşte davanın seyrini değiştirebilecek o bilgi...

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Son Dakika haberi: Ahmet Kural ile Sıla hakkında davanın seyrini değiştirecek bilgi!
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