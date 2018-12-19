Son Dakika haberi: Ahmet Kural ile Sıla hakkında davanın seyrini değiştirecek bilgi!

Ahmet Kural ile Sıla arasından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Uzun süredir konuşulan olayın ardından soruşturma dosyasına giren görüntüler incelenmek üzere savcılığa gönderilmişti! Bu bilgi davanın seyrini değiştirebilir: Sıla'nın vücudundaki morluklar...
Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:32Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:32
1 Kasım 2018 günü Sıla Gencoğlu; Çağlayan Adliyesi'ne gelerek oyuncu Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ahmet Kural ile Sıla arasındaki olaydan son dakika bilgisi geldi! İşte davanın seyrini değiştirebilecek o bilgi...