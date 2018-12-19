atv’den 6 yıllık Türkçe başarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) açıklanan televizyon izleme eğilimleri araştırması birbirinden ilginç tespitleri ortaya koydu. Araştırmaya göre her bin gençten yalnızca 4'ünün cep telefonu olmadığı belirlenirken TV karşısında kadınlar ev işleriyle erkekler yemeiçmeyle gençler ise sosyal medyayla ilgileniyor. Netflix, Blutv gibi internet üzerinden yayın yapan platformlara üye olanların ise yüzde 65'i bu platformların denetlenmesini istiyor. RTÜK araştırmasındaki çarpıcı sonuçlar şöyle:

'atv' NİN BAŞARISI: 2012-2018 yılları arasında Türkçeyi en iyi kullanmadaki yüzdelik artış dilimiyle atv, TRT'yi bile geride bıraktı. Araştırmaya göre 6 yılda atv'nin Türkçeyi düzgün kullanmadaki başarısı yüzde 75 arttı.

CEP TELEFONU OLMAYAN KALMIYOR: Cep telefonu olmayan vatandaşların sayısı giderek azalıyor. 25-34 yaş grubunun cep telefonuna sahip olma oranı yüzde 99.6 olarak gerçekleşti. Buna göre her bin gençten yalnızca 4'ünün cep telefonu bulunmuyor. 65 yaş üstünde ise cep telefonuna sahip olma oranı yüzde 75'lere iniyor.

YALNIZCA TV'YE ODAKLANANLAR YÜZDE 7: Televizyon yayınlarını izlerken kadınların ev işleriyle ilgilendiği erkeklerin ise yeme-içmeye odaklandığı belirtildi. Gençler ise TV izlerken ayrıca sosyal medya ile ilgileniyor. TV izlerken başka bir iş yapmayarak televizyona odaklananların oranı ise yalnızca yüzde 7.

DENETİM İSTENİYOR: Netflix, Blutv gibi internetten yayın yapan platformlara üye olanların yüzde 65'i denetim olmasını istiyor. Denetim isteyenler ise bunun RTÜK tarafından yapılmasını talep ediyor.

RTÜK'Ü BİLMEYENLER: Halkın yüzde 14'ünün RTÜK'ü ve görevlerini bilmediği açıklandı.