Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? En çok kahve hangi ülkede üretiliyor? Cevabı...

Dünyadaki üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? En çok kahve hangi ülkede üretiliyor? Cevabı...

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dünyadaki üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? sorusu ve en çok kahve üreten ülke...

Giriş Tarihi: 22.12.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 21:35
Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? En çok kahve hangi ülkede üretiliyor? Cevabı...

Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir?

A) Etiyopya

B) Vietnam

C) Kolombiya

D) Brezilya

İşte cevabı!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? En çok kahve hangi ülkede üretiliyor? Cevabı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN