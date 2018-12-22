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Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? En çok kahve hangi ülkede üretiliyor? Cevabı...
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir? sorusu ve en çok kahve üreten ülke...
Giriş Tarihi: 22.12.2018 21:34Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 21:35
Dünyadaki kahve üretiminin en çok yapıldığı ülke hangisidir?