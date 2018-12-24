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Firavun Tutankamon vücudumuzda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Firavun Tutankamon vücudumuzda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Firavun Tutankamon vücudumuzda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 24.12.2018 21:17Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 21:20
Firavun Tutankamon vücudumuzda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?