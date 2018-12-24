Hangi spor kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda erkek takımı vardır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi spor kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda erkek takımı vardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi spor kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda erkek takımı vardır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 24.12.2018 21:12Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 21:13
Hangi spor kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda erkek takımı vardır?