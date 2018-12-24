Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı! Hangisi bir atasözüdür - Atasözleri
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi bir atasözüdür? Yemek lokma lokma yenir, Su yudum yudum içilir, Yokuş adım adım inilir, Merdiven basamak basamak çıkılır sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi bir atasözüdür? Yemek lokma lokma yenir, Su yudum yudum içilir, Yokuş adım adım inilir, Merdiven basamak basamak çıkılır sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 24.12.2018 22:10Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 22:12