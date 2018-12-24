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Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? Romen Rakamları sayı karşılıkları
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 24.12.2018 22:04Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 22:05
Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır?