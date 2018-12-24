Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? Romen Rakamları sayı karşılıkları

Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? Romen Rakamları sayı karşılıkları

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 22:05
Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? Romen Rakamları sayı karşılıkları

Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır?

A) 35.888

B) 33.338

C) 3888

D) 3338

İşte cevabı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi Romen rakamlarıyla yazılan MMMDCCCLXXXVIII sayısının karşılığıdır? Romen Rakamları sayı karşılıkları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN