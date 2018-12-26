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En iyi ve en güzel dizileri hangileri?

Dünya genelinde en çok dizi izlenen portal olan kendi yapımıyla yayınladığı dizileriyle Türkiye'de de geniş bir kitleye hitap ediyor. Son olarak Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Muhafız dizisi ile Türk dizi sektörü de Netflix ile tanıştı. En güzel ve en iyi Netflix dizileri burada!

Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:19
En iyi ve en güzel Netflix dizileri hangileri?

Her geçen gün yenilenen internet ve mobil dünyada iletişim öncelikleri de değişiyor. Eskiden evde bilgisayar üzerinden film izlenirken şimdilerde akıllı TV'ler üzerinden sistemsel olarak diziler seyredilebiliyor. Netflix projesi de bunlardan biri... Bugüne kadar yayınladığı özel yapım dizileriyle özel fanlar yaratan Netflix dizileri arasındaki en iyilerini sizler için derledik.

İşte en güzel Netflix dizileri!

LA CASA DE PAPEL

Ursula Corbero, Itziar Itunı, Alvaro Morte, Paco Tous gibi İspanyol oyuncların rol aldığı La Casa de Papel; Rio, Tokyo, Berlin, Nairobi, Moskova, Denver, Helsinki ve Oslo takma isimli hırsızların soygun planlarını anlatıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine ulaşan La Casa de Papel'in ilk 2 sezonu yayınlandı; 3. sezonu için de çekimler başladı.

DARK

Hem gerilim hem de psikolojik bir başyapıt olan Dark dizisi de Netflix'in yapımları arasında yer alıyor. Bir Alman dizisi olan Dark; zamanlar arasındaki geçişleri, ustaca ekrana yansıtıyor. Dark'ın başrollerinde ise Louis Hofmann, Oliver Masucci, Maja Schöne ve Jördis Triebel var...

THE HAUNTİNG OF HILL HOUES (TEPEDEKİ EV)

Tepedeki Ev; muhteşem bir korku gerilim öyküsünü barındırıyor. 5 çocuktan oluşan çekirdek bir ailenin tepedeki eve taşınmaları ve başlarından geçen korku dolu ilginç olayları ifade ediyor. En büyük kardeşlerden Steven Crain'in olaylarla alakalı bir kitap yazması ve sonra ailenin yeniden birleşmesi olayların fitilini ateşliyor; geçmiş asla peşlerini bırakmadı...

Tepedeki Ev başrol oyuncuları: Michiel Huisman, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson

BODYGUARD

İngiltere hükümeti arasında yaşanan soğuk kavgalar, terör örgütlerinin şehre saldırı planları ve tüm bu olayların ortasında tek başına kalan bir Bodyguard...

Çocuklarıyla yaptığı tren yolculuğunda bir canlı bombayı ikna ederek bombayı patlatmasını engelleyerek İngiltere İçişleri Bakanı'nın korumalığına terfi eden David Budd, kendini amansız bir öykünün içinde bulur.

Dizinin başrol oyuncuları: Richard Madden ve Keeley Hawes...

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En iyi ve en güzel Netflix dizileri hangileri?
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