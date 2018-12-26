Sen Anlat Karadeniz 36. son bölümü tamamı tek parça yayınlandı - Hemen izle!

Türkiye'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölümü ile atv ekranlarındaydı. Nefes kesen 35. bölümün ardından SAK'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Sen Anlat Karadeniz 36. Son bölümü izlemek isteyenler haberimizden izleyebilirler. İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ile ilgili detaylar…

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap soruyor... Heyecan dolu hikaye atv'de devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 36. Son bölümü tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

"BANA SÖYLEMELİYDİN NEFES..."

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?