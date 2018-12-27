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'un yen bölüm fragmanında beklenmeyen ölüm! Beybolat bey öldü mü?

1'de yayınlanan ve çarşamba günlerinin fenomen dizisi 129. Bölümüyle dün ekranlarda yerini aldı. Milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen dizinin 130. bölüm fragmanı dün akşam diziden sonra yayınlandı. Umurbey boylarından İlbilge hatun'un abisi Beybolat bey diziye geçtiğimiz bölüm katılmış işler iyice çıkmaza girmişti. Dün akşam yayınlanan bölümde İlbilge hatun kaçırılmış Dragos'un adamları tarafından kalede esir alınmıştı. Peki yeni bölüm fragmanında Beybolat bey ölecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanıyla ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 14:30
Diriliş Ertuğrul'un yen bölüm fragmanında beklenmeyen ölüm! Beybolat bey öldü mü?

Diriliş Ertuğrul fragman videosu yaşanan ölümün obalar arasında kargaşaya neden olacağını gösterdi. Tüm dünyada izlenen ve Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanında izleyiciyi heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fragmanda ençok merak edilen konuların başında İlbilge hatun'un abisi Beybolat'ın öldüğüne dair bilginin olması. Öte yandan meydana gelen olaylara karşı oldukça öfkelenen Ertuğrul Bey zor sakinleşecek. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölümde yaşanacakların yer aldığı tanıtım videosu…

Selcan'ın obasının Moğolların baskınına uğradığını ve beraberinde yaşananları anlatması, Ertuğrul ve Hayme'yi üzmüştü. Ama Ertuğrul'a Gündoğdu tarafından gönderilen mektupla, Ertuğrul onların güvende olduğunu öğrenmiş ve rahatlamıştı. Bu baskınları yapanın Albastı adında biri olduğu ve Albastı'nın da İlbilge'nin ağabeyi Beybolat olduğu anlaşılmıştı. Ancak bunu henüz kimse bilmiyordu. Ertuğrul, bunlar üzerine Aksakallılar ile görüşmüş ve Anadolu'da Moğollara karşı isyanı başlatmaya karar kılmıştı. Dragos ise tekrar güven kazanmak için İlbilgelere tuzak kurmuş ve bunun haberini de yine kendisi vermişti. Bu sayede Dragos, Zangoç kimliğiyle güven tazelemişti. Ertuğrul, Lais'in yaptıklarından sonra onun Dragos'un adamı olduğunu anlamış ve ona bunu itiraf ettirerek cezasını kesmişti.

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Diriliş Ertuğrul'un yen bölüm fragmanında beklenmeyen ölüm! Beybolat bey öldü mü?
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