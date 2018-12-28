Maskeli Kahraman Zorro - Desperado - Bir zamanlar Meksika filminin başrol oyuncusu kimdir? 28 Aralık Hadi ipucu

Hollywood'ın büyük aktörlerinden biri olan Antonio Banderas, oynadığı filmlerle hafızalara kazınmıştır.

Antonio Banderas, 10 Ağustos 1960 tarihinde İspanya'nın Malaga şehrinde doğdu. Çocukluğu, faşist Francisco Franco'nun baskıcı rejiminin en yoğun hissedildiği yıllara denk geldi. İyi bir futbolcu olmayı planlayan Banderas, ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine bu hayalinden erken yaşta vazgeçmek zorunda kaldı. Daha sonra oyuncu olmaya karar vererek ailesinin tüm itirazlarına rağmen henüz 10 yaşındayken sahneye çıkmaya başladı.

Antonio Banderas'ın oynadığı en önemli filmlerden bazıları şunlardır

Kahraman Şövalye (Sinema Filmi)

Desperado (El Mariachi) (Sinema Filmi)

Cehennem Melekleri 3 (Galgo) (Sinema Filmi)

Kahraman Şövalye (Sir Clorex (voice)) (Sinema Filmi)

Zorro Efsanesi (Zorro) (Sinema Filmi)

Bir Zamanlar Meksika'da (El Mariachi ) (Sinema Filmi)