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Napolyon Bonapart sürgüne gönderildiği ve 1821'de hayatını kaybettiği St. Helena Adası'nda hangi yabancı dili öğrenmeye çalışmıştır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Napolyon Bonapart sürgüne gönderildiği ve 1821'de hayatını kaybettiği St. Helena Adası'nda hangi yabancı dili öğrenmeye çalışmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Napolyon Bonapart sürgüne gönderildiği ve 1821'de hayatını kaybettiği St. Helena Adası'nda hangi yabancı dili öğrenmeye çalışmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 29.12.2018 22:47Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 22:48
Napolyon Bonapart sürgüne gönderildiği ve 1821'de hayatını kaybettiği St. Helena Adası'nda hangi yabancı dili öğrenmeye çalışmıştır?