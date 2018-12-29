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Patates cipsi paketleri, genellikle hangi gazla doldurulur?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Patates cipsi paketleri, içinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Patates cipsi paketleri, içinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 29.12.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 22:39
Patates cipsi paketleri, genellikle hangi gazla doldurulur?

Patates cipsi paketleri, içinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur?

a) Oksijen

b) Hidrojen

c) Helyum

d) Azot

Doğru cevap: d) Azot

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Patates cipsi paketleri, genellikle hangi gazla doldurulur?
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