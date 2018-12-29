Patates cipsi paketleri, genellikle hangi gazla doldurulur?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Patates cipsi paketleri, içinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Patates cipsi paketleri, içinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 29.12.2018 22:37Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 22:39
Patates cipsi paketleri, içinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur?